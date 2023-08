Nuova stagione, vecchi "riti". In vista dell'esordio in campionato, domani Massimilianotornerà a parlare inper presentare il primo impegno della, quello in casa dell'. L'appuntamento con i giornalisti è fissato alle 12.00, come di consueto all'Allianz Stadium. Noi de ilBianconero.com seguiremo l'incontro in diretta.