A meno di una settimana dall’inizio della nuova stagione di Serie A, la Juventus si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite per risalire sul tetto d’Italia dopo il trionfo dello scorso anno targato Inter.- Alle 18:30 di domenica, la Juventus scenderà in campo per portare a casa i primi tre punti della stagione. Espugnare la Dacia Arena è da sempre piuttosto complicato per le big, che per mettere la partita in discesa devono riuscire a scardinare fin da subito l’eccellente organizzazione difensiva di mister Gotti.I friulani in questa sessione di mercato hanno venduto due pezzi pregiati come Musso e De Paul, ma negli anni hanno dimostrato di non patire le cessioni importanti e di sapersi sempre reinventare stagione dopo stagione.- Max Allegri dovrà preparare il match consapevole di avere a disposizione unaPer la prima trasferta dell’anno mancheranno infatti gli infortunati Arthur e Rabiot, oltre allo squalificato McKennie: Ramsey e Bentancur saranno quindi gli unici centrocampisti di ruolo a disposizione, oltre agli adattabili Bernardeschi e Danilo. Il tecnico toscano nella amichevoli pre campionato ha provato in più occasioni Ramsey davanti alla difesa, ma domenica si inizia a fare sul serio e non c’è più tempo per gli esperimenti. Ecco allora che da mediano potrebbe iniziare l’adattato Danilo, con Bentancur e Bernardeschi ai suoi lati.- Se difesa e attacco sono al completo (solo l’improbabile partenza di Rugani potrebbe riaccendere il mercato dei difensori), l’emergenza a centrocampo spinge i dirigenti della Juventus ad accelerare le trattative in corso. I nomi sono i soliti: Miralem Pjanic e, soprattutto, Manuel Locatelli. Per il centrocampista del Sassuolo le parti non sono mai state così vicine, e la chiusura della trattativa potrebbe finalmente arrivare in settimana. Per l’arrivo dell’ex Pjanic, invece, servirebbe almeno una cessione: il nome forte in uscita continua a essere Aaron Ramsey, ma l’ingaggio elevato del gallese blocca qualsiasi trattativa.Il sogno di Allegri è di avere a disposizione entrambi i centrocampisti prima del 31 agosto. Probabilmente dovrà accontentarsi di uno solo, ma nel mercato mai dire mai.