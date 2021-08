Nessun allarme per: il brasiliano ha saltato l'amichevole di sabato contro l'Atalanta per una contusione rimediata nella rifinitura e Allegri ha deciso di schierare Cuadrado terzino destro, ma le condizioni del difensore ex Manchester City non preoccupano. L'allenatore ha preferito tenerlo fuori solo in via precauzionale, per evitare che il problema potesse peggiorare e dover fare a meno di lui nelle prime giornate di campionato. Nulla di grave quindi, Danilo sarà a disposizione di Allegri già per il debutto contro l'Udinese.