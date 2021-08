Dal sito ufficiale della Juventus:- Juan Cuadrado ha esordito in Serie A con l’Udinese nel novembre 2009 (vs Chievo); sono complessivamente 20 le presenze del colombiano con i friulani nella competizione. Roberto Pereyra ha esordito in Serie A contro la Juventus nel gennaio 2012 e ha vestito la maglia bianconera per 48 partite di campionato.- Tra i portieri con più di 50 presenze in Serie A nelle ultime due stagioni, Marco Silvestri è il secondo con la percentuale di parate più alta (71%) - davanti a lui solo lo juventino Wojciech Szczesny (72%).- L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 11 gare interne contro la Juventus in campionato (3N, 7P): 2-1 nel luglio 2020.- L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 11 gare all’esordio stagionale in campionato (4V, 6P): 2-2 nell’agosto 2018 contro il Parma.- A partire dal 2000, l’Udinese è la squadra contro la quale la Juventus ha collezionato più clean sheet in Serie A: 21".