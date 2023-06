Con la qualificazione in Champions definitivamente sfumata dopo il ko interno con il Milan, allanon resta altro che cercare di centrare l’accesso in Europa League. Per riuscirci, i ragazzi didovranno necessariamente battere l’e sperare che una tra Atalanta e Roma non vinca in questo ultimo turno. Dal canto loro, i friulani hanno come obiettivo quello di completare il proprio cammino in campionato con una prestazione di livello, che permetta anche di dimenticare il doloroso ko in rimonta di Salerno.Per i traders, a conquistare gli ultimi tre punti a disposizione sarà con ogni probabilità la “Vecchia Signora”.- Al termine di un’altra settimana nella quale le questioni giudiziarie si sono mescolate con le riflessioni su cosa non abbia funzionato in campo nel corso di questa annata, la compagine torinese approda a Udine in cerca di un guizzo vincente in risposta a un periodo molto complicato. Secondo Betclic, il segno 2 la fa da padrone con quota 1.96 (per Sisal a 1.95), mentre per gli uomini di Sottil le chance sono stimate a 3.67. Il pareggio è dato a 3.47. Maggiore equilibrio sulle ipotesi relative al numero di gol, con l’Under 2.5 a 1.82 e l’Over 2.5 a 1.88.- Il 22 agosto 2021, il doppio vantaggio firmato Paulo Dybala-Juan Cuadrado non fu sufficiente per avere ragione di un’Udinese capace di riagguantare il pari con le reti di Roberto Pereyra e Gerard Deulofeu. In pieno recupero, il VAR annullò anche un gol a Cristiano Ronaldo, che ben presto avrebbe poi preso la strada di Manchester. La replica del 2-2 è quotata a 17.00.- Un amore mai sbocciato del tutto, quello fra la Juventus e Ángel Di María, che a fine stagione potrebbe salutare dopo un anno soltanto in maglia bianconera. Il suo “gol d’addio” a Udine è quotato da Betclic a 3.00. A 2.50, invece, il probabile compagno di reparto dal primo minuto Arkadiusz Milik. Da valutare Dušan Vlahović, a cui Betclic dà comunque fiducia con quota-gol a 2.50. Per i padroni di casa, ballottaggio in avanti tra Beto e Ilija Nestorovski, la cui firma personale è quotata rispettivamente a 3.00 e 4.50. Quota a 5.50, invece, per l’ex della gara, il “Tucu” Roberto Pereyra.