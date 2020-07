Alla vigilia della partita contro l'Udinese, Maurizio Sarri ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa: "Ieri Higuain e Chiellini erano ancora nelle mani dei dottori, Demiral sta piuttosto bene ed è un giocatore, chiaramente, da riportare alla piena efficienza fisica - ha spiegato in conferenza - anche perché, per caratteristiche, è un giocatore che ha bisogno di stare bene dal punto di vista fisico. A livello d'infortunio sta bene e ci stiamo lavorando molto anche in maniera individuale per riportarlo alla piena efficienza fisica e di prestazione".