Domenica sera la Juve sarà impegnata nella prima gara ufficiale del campionato e ad attenderla ci sarà l'Udinese alla Dacia Arena. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco di seguito quelli che potrebbero essere gli 11 scelti da Sottil per affrontare la Juve.UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Beto. All. Sottil.