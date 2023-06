Domenica sera Udinese e Juventus si affronteranno in quella che sarà l'ultima gara della stagione, dove a dover chiedere qualcosa alla classifica è inevitabilmente la squadra di Massimiliano Allegri. In attesa di conoscere i convocati delle due rose, ecco di seguito quella che potrebbe essere la squadra schierata da Sottil per affrontare i bianconeri.UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto. All. Sottil.