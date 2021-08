Dopo alcune prestazioni negative da regista, nell'ultima amichevole in famiglia contro l'Under 23ha alzato leggermente l'asticella. Con un mediano vicino ha avuto più spazio e libertà di gioco, e ora si candida per una maglia da titolare in vista del debutto in campionato contro l'Udinese in programma per domenica. Allegri deve fare subito i conti con l'emergenza a centrocampo tra infortunati e squalificati, così sta pensando a Ramsey dal primo minuto.