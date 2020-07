Era l'ottava giornata della Serie A 2018-2019, l'ultima di Max Allegri sulla panchina bianconera. Alla Dacia Arena si giocava Udinese-Juve, ultimo precedente in Friuli tra le due squadre che si affronteranno domani alle 19.30. A sbrigare la pratica per lo 0-2 finale furono, nel giro di 5 minuti poco dopo la mezz'ora, Rodrigo Bentancur, con un devastante inserimento di testa, e Cristiano Ronaldo, con un altrettanto devastante mancino diagonale a mezza altezza. Per rivedere queste perle basta cliccare sul video postato oggi dalla Juventus sul profilo Instagram ufficiale.