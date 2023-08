Manca sempre meno all'esordio in campionato della Juve, che domenica sera affronterà in trasferta l'Udinese. Rimane in dubbio per quanto riguarda l'attacco la presenza di Moise Kean che si sta allenando a parte per una contusione ossea alla tibia sinistra da trauma pregresso. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.