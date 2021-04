Dal sito della Juventus:



"Prosegue la preparazione per il rush finale della stagione bianconera: sabato la squadra partirà per Udine, dove domenica è attesa dall’impegnativa sfida contro l’Udinese; sfida che sarà diretta dal Signor Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato da Tegoni e Ranghetti (quarto ufficiale Piccinini, VAR Nasca, AVAR Galetto).



La squadra si è ritrovata anche oggi al mattino, agli ordini di Mister Pirlo: esercitazioni tattiche e partitella il focus del menu di oggi.



Anche domani il gruppo scenderà in campo alla Continassa nella mattinata".