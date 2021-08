Dal sito ufficiale della"Adesso, però, l’attenzione torna sulla gara di domani e nello specifico sulla squadra allenata da Luca Gotti.L’Udinese ha perso le ultime tre partite di Serie A. I friulani non subiscono quattro sconfitte di fila da ottobre 2018.La squadra di Mister Gotti incassa gol da 12 partite consecutive nel massimo torneo e non fa peggio da maggio 2018 (14 in quell’occasione). L’allenatore dei friulani ha perso tre delle quattro sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus.Dopo una serie di tre successi consecutivi, l’Udinese non vince da sei match (1N, 5P) di Serie A in casa: non resta a secco di vittorie per almeno sette gare casalinghe di fila da luglio 2020.L'Udinese ha segnato con 17 marcatori diversi nella Serie A 2020/21 (nessuna squadra ha fatto meglio): record per i friulani in una singola stagione del massimo torneo.Escludendo le retrocesse, è la squadra che ha segnato meno gol (nove) nei primi 30’ di gioco dello scorso campionato; la Juventus, invece, quella che ne ha incassati meno (14) nell’ultima mezz’ora di gara."