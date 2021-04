Dal sito ufficiale della Juventus: "Udinese-Juventus si è giocata 46 volte nella storia del campionato di Serie A ed il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri di Torino con 27 vittorie, a fronte delle 6 affermazioni dei padroni di casa e di 13 pareggi. Tante le sfide individuali: qui vediamo la partita del 2002-03, risolta da una rete di David Trezeguet. E il duello a centrocampo tra Edgar Davids e Giampiero Pinzi si è rivelato decisivo perché il centrocampista dell'Udinese è stato espulso proprio per un duro intervento sull'olandese. SOUSA VS AMETRANO - 1995-96: anche in questo caso la foto riproduce un duello a centrocampo tra uno straniero della Juventus (Paulo Sousa) e un italiano dell'Udinese (Raffaele Ametrano). Nella stagione successiva, quando il portoghese si trasferirà in Germania, Ametrano avrà una breve esperienza a Torino, con sole 4 presenze in due stagioni, 3 delle quali in Coppa Italia. INZAGHI VS ZANCHI - Anche in questo caso uno juventino affronta un avversario destinato ad arrivare alla corte della Signora senza lasciare una traccia significativa. Siamo nel 1999-2000 e Filippo Inzaghi viene contrastato da Marco Zanchi in una gara che si conclude sul risultato di parità. L'anno dopo i due saranno compagni di squadra nella Juventus, ma il difensore non riuscirà a trovare molto spazio, Carlo Ancelotti lo inserirà solo 4 volte nella formazione di partenza. TREZEGUET VS DE SANCTIS 2003-04, Udinese-Juventus termina a reti bianche. Data la presenza di Trezeguet è una vera anomalia, tenendo conto delle due precedenti partite dove David è andato in gol: il 5 maggio 2002 (non c'è bisogno di aggiungere l'altro) e la splendida conclusione al volo che è valsa 3 punti nel 2002-03. In porta con l'Udinese c'è un ex, Morgan De Sanctis, che dal bomber francese ha incassato complessivamente 4 gol (3 con i friulani e 1 con il Napoli). ZALAYETA VS CANDELA - Un'immagine degli ultimi 18 minuti di Udinese-Juventus del 2005-06.Marcelo Zalayeta subentra nel finale al posto di Alessandro Del Piero e il risultato non cambia più, l'1-0 a favore della Signora resiste fino alla fine. Fabio Capello guida la Juve ed è il mister che ha vissuto a Roma con Vincent Candela lo scudetto giallorosso del 2001. L'avventura del francese a Udine è di breve durata, un solo anno che gli permette però di partecipare alla Champions League. ALEX SANDRO VS WIDMER Una delle prove più belle fatte registrare dalla Juventus a Udine si ha nel 2015-16 e un peso notevole lo ha la vittoria sulla fascia da parte di Alex Sandro nei confronti del suo dirimpettaio, Silvan Widmer. Il brasiliano chiude definitivamente la gara firmando la quarte rete, prima ancora che si chiuda la prima frazione di gioco. Vi riesce fingendo di calciare con il suo piede abituale, per colpire poi di destro. Per l'esterno svizzero – 5 stagioni di livello più che discreto all'Udinese prima di tornare in patria – non è una giornata semplice...".