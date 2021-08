Sempre più vicina l'accensione del semaforo verde della. Laesordirà a Udine domenica 22 agosto. Ai friulani, oggi è stato concesso un turno di riposo, torneranno al lavoro da lunedì: "Dopo il successo e il passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Ascoli, i bianconeri hanno sostenuto una seduta di allenamento questa mattina.I titolati del match di Coppa hanno svolto un lavoro di scarico e recovery mentre il resto del gruppo è sceso in campo per concentrarsi su esercitazioni tecnico tattiche.Domani il gruppo osserverà un giorno di riposo per riprendere gli allenamenti lunedì pomeriggio."