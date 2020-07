L'Udinese prepara la partita di domani contro la Juventus dovendo fare i conti con le assenze a centrocampo: emergenza piena per Luca Gotti, che dovrà fare a meno di Mandragora (sul quale la Juve ha il diritto di recompra che stava pensando di esercitare prima dell'infortunio), Jajalo e Walace. Per questo, l'allenatore sta pensando di spostare Stryger Larsen nel ruolo di mezz'ala, accentrandosi di qualche metro rispetto al solito. In quel caso, largo a destra giocherebbe ter Avest.