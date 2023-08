Nicolò Fagioli è finalmente tornato a disposizione di Massimiliano Allegri; il centrocampista infatti ha svolto la partita contro l'Alessandria, a dimostrazione di come l'ex Cremonese può di nuovo andare a contrasto con gli avversari dopo la rottura della clavicola. Per l'esordio in campionato con l'Udinese, Fagioli dovrebbe quindi essere regolarmente convocato. In dubbio il suo impiego dal primo minuto, si gioca un posto con Mckennie e Miretti.