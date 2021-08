Il countdown in casa Juve è quasi finito. Sabato è in programma l'amichevole contro l'Atalanta, l'ultima prima dell'inizio del campionato. Il debutto sarà il 22 agosto alle 18.30 alla Dacia Arena contro l'Udinese.. Un regista, per la precisione. In ordine di preferenza ci sono Manuel Locatelli - per il quale si sta trattando a oltranza col Sassuolo - e Miralem Pjanic, che aspetta solo un ok del Barcellona per correre di nuovo a Torino.- Se entro nove giorni il centrocampista non non dovesse arrivare dal mercato, non è escluso che l'allenatore possa tirare fuori dal cilindro una delle sue invenzioni/intuizioni. C'è aria di esperimenti per la prima in campionato, nella quale. Semaforo verde per Rodrigo Bentancur e nel nuovo 4-4-2 bianconero vicino a lui potrebbe giocare Aaron Ramsey, in uscita dalla Juve ma in questo caso utile viste le tante assenze.- L'alternativa può essere avanzare il brasiliano, con uno tra De Sciglio e Cuadrado terzino destro. Idee, valutazioni e (forse) nuovi esperimenti. Il conto alla rovescia sta per finire, il debutto con l'Udinese è dietro l'angolo.