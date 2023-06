Domenica sera la Juve sarà impegnata in quella che sarà la sua ultima gara della stagione. Ad attenderla ci sarà l'Udinese alla Dacia Arena e in palio ci sono tre punti pesantissimi per la Vecchia Signora, ancora speranzosa si raggiungere almeno l'Europa League. Il match sarà trasmesso in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.