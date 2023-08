Massimiliano Allegri è alle prese con le prime vere scelte stagionali di formazione. Qualche dubbio c'è per l'allenatore della Juve. In difesa, come riferisce il Corriere dello Sport, Gatti potrebbe vincere il ballottaggio con Alex Sandro mentre a centrocampo si contendono una maglia Mckennie e Miretti. Sulle fasce, la certezza Weah mentre dall'altra parte Cambiaso è in vantaggio su Kostic.