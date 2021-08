Dopo la conferenza stampa di Manuel Locatelli, tocca apresentarsi davanti ai microfoni in vista dell'esordio della Juve in Serie A. Il tecnico dei bianconeri parleràper presentare la prima trasferta stagionale della Vecchia Signora, che domenica alle 18:30 affronterà l'Udinese di Gotti alla Dacia Arena. Il tecnico livornese avrà già a disposizione il nuovo acquisto Locatelli, mentre a centrocampo dovrà fare a meno degli infortunati Rabiot e Arthur e dello squalificato McKennie. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da Ronaldo, Dybala e Chiesa.