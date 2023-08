E' solo questione di giorni ormai, prima che il nuovo campionato prenda il via, con lache sarà impegnata domenica sera contro l'. In attesa di capire come si evolveranno le 'nuove' vicende di mercato, Massimiliano Allegri può iniziare a formulare il prototipo di formazione da schierare alla Dacia Arena, visto che gli elementi a per farlo non mancano di certo. A differenza della passata stagione, infatti, i bianconeri si presenteranno con quasi tutta la rosa al completo, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto.- Al momento, infatti,. L'attaccante bianconero ha infatti rimediato una contusione alla tibia sinistra, che lo tiene in bilico per la prima gara ufficiale della stagione. Sospiro di sollievo, invece, per quel che riguarda le posizioni di, per i quali sembra superato l'affaticamento muscolare e sono stati di nuovo arruolati in gruppo.