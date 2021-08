L'Udinese è scesa in campo oggi per l'ultima amichevole di precampionato, prima della sfida contro la Juventus. Questo il tabellino del match contro il Legnago, pubblicato dal sito ufficiale dei bianconeri:UDINESE – LEGNAGO 4-1 (pt 1-1)Marcatori: pt 1’ Buric (L), pt 6’ rig. Pussetto (U), st 10’ Cristo Gonzalez (U), st 36’ Okaka (U), st 39’ De Maio (U)Recupero: pt 0’, st 0’UDINESE PRIMO TEMPO (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Ianesi, Samardzic, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.UDINESE SECONDO TEMPO (3-5-2): Scuffet; Stryger Larsen (st 37’ Maset), De Maio, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Forestieri (21’ st Fedrizzi), Palumbo; Cristo, Okaka. A disp: Piana, Pereyra. All. GottiLEGNAGO PRIMO TEMPO (4-3-3) Corvi; Ricciardi, Bondioli, Yabre, Rossi; Giacobbe, Salvi, Calamai; Sgarbi, Buric, Contini.LEGNAGO SECONDO TEMPO (4-3-3): Enzo; Muteba, Milani, Ambrosini, Pitzalis; Antonelli, Olivieri, Zanetti; Ciccone, Larzevic, Gomez. A disp: Gugole, Casarotti, Saviato. All. Colella