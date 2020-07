Per la Juventus sarà fondamentale la partita di domani contro l'Udinese: se l'Inter dovesse mancare i tre punti contro la Fiorentina i bianconeri potrebbero anche conquistare lo scudetto vincendo a Udine. Maurizio Sarri vuole prepararla nei minimi particolari facendo attenzione su ogni dettaglio: secondo La Gazzetta dello Sport, in attacco cambierà qualcosa rispetto all'ultima partita contro la Lazio. Confermati Ronaldo e Dybala, nonostante qualche problema alla schiena per l'argentino, insieme a loro dovrebbe tornare Federico Bernardeschi che parte davanti a Douglas Costa dopo aver scontato il turno di squalifica.