Il centrocampista dell'Udinese ​Tolgay Arslan è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per parlare della prossima partita contro la Juventus: "Quella di Benevento è stata una vittoria importante, abbiamo giocato di squadra. Ovviamente sono felice per il mio gol ma la cosa più importante è aver conquistato i tre punti. Spero che nelle prossime partite riusciremo a vincere ancora e a scalare altre posizioni in classifica.

In campo mi piace avere la palla tra i piedi e provare a saltare l’uomo, poi se sono fortunato riesco a trovare la conclusione giusta per andare a segno. In queste ultime partite sono stato impiegato più da mezzala che da play, a volte ho commesso degli errori ma mi sto adattando a giocare anche in questa posizione. Il mio compito è quello di dare sicurezza alla squadra e aiutare i compagni.

Sappiamo che la Juventus è una delle migliori squadre al mondo, ma contro le big l’Udinese si è sempre espressa al meglio. Spero che domenica riusciremo a fare una sorpresa ai nostri tifosi"