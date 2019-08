Questa sera la Juventus scende in campo per l'ultima amichevole di questa preparazione estiva contro la Triestina, alle ore 20.30 allo stadio Nereo Rocco. Intanto, è arrivata la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la partita. Della lista non fa parte, come previsto, Cristiano Ronaldo, reduce da un affaticamento all'adduttore sinistro, che gli ha fatto saltare in precedenza anche l'amichevole di Villar Perosa contro la Primavera. Ha recuperato a pieno ritmo, invece, Matthijs de Ligt, che dovrebbe scendere in campo da titolare questa sera al centro della difesa bianconera. Questo l'elenco completo:



1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon