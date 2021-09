La Juventus lavora per "dimenticare" la vittoria di ieri sera contro il Chelsea in Champions League e mentalizzarsi immediatamente sul passo successivo: il derby contro il Torino, da cui dovrà passare sabato la rimonta bianconera nella classifica di Serie A. Lato granata, c'è un giocatore ancora infortunato ma che sta accelerando i tempi di recupero: si tratta diper cui sembra prospettarsi un ritorno in campo dopo la pausa nazionali, ma che sta provando in tutti i modi quantomeno a potersi sedere in panchina contro la Juve.