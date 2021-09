Sabato ore 18 la Juventus ha un appuntamento molto importante, quello col derby della Mole che deve far finire al meglio questo primo segmento di stagione, iniziato male ma risollevato dai successi con Spezia, Samp e Chelsea. Volete sapere quanto parlerà l'allenatore bianconero? Ecco cos'ha appena scritto la Juve sui propri canali ufficiali:E, aggiungiamo noi, le parole del mister saranno come sempre in diretta testuale qua su IlBianconero.com