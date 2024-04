Non una rivoluzione, ma forse qualche cambiamento si nella Juventus che affronterà il Torino. I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive cercheranno di proseguire il momento positivo. Allegri in conferenza stampa ha dichiarato di avere due dubbi di formazione, entrambi sugli esterni. Da una parte, il ballottaggio aperto tra Kostic e Iling Junior. L'altro, come annunciato dal tecnico, riguarda Cambiaso-Weah. L'eventuale presenza da titolare dell'esterno statunitense sarebbe una grossa sorpresa visto che ha avuto pochissimo spazio fin qui mentre Cambiaso è uno dei più impiegati.