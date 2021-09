Gli ultras delsabato non saranno allo stadio per il derby contro la Juventus per protesta con le disposizione governative per contrastare la diffusione del Covid, i gruppi organizzati della Curva Maratona hanno comunque chiamato a raccolta i tifosi per incitare la squadra domani pomeriggio, dopo l'allenamento di rifinitura. Si vedranno alle 18 fuori lo stadio Olimpico Grande Torino.