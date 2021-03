Come raccontato da Sky Sport, Andrea Pirlo è pronto a recuperare un po' di giocatori per la prossima sfida che vedrà impegnati i bianconeri in Serie A, cioè sabato prossimo nel derby di Torino. La gara, che si terrà allo stadio Olimpico-Grande Torino, vedrà certamente tra i protagonisti il brasiliano Alex Sandro: per Sky, infatti, l'esterno sta recuperando, giorno dopo giorno prosegue il suo lavoro fisico e atletico per far sì che possa essere della partita con i granata. Per quella che sarà una vera e propria ultima spiaggia per la Juventus.