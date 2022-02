Andrea Belotti si scalda per la Juve. Come riportato da Calciomercato.com, l'attaccante del Torino si appresta a tornare in campo da protagonista per la seconda metà di stagione, dopo essere stato fermo ai box per più di due mesi a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Probabilmente il "Gallo" sarà pronto per la sfida casalinga contro il Venezia del 12 febbraio, di cui potrebbe approfittare per arrivare al top della condizione al sempre atteso Derby della Mole in programma la settimana successiva, venerdì 18 all'Allianz Stadium.