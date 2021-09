Dal sito ufficiale della"Non sono trascorsi neanche 3 mesi da Italia-Svizzera giocata a Roma all'Europeo e le due nazionali si ritrovano in un altro contesto, le qualificazioni Mondiali, stavolta a Basilea. Nell'ultimo appuntamento la presenza juventina tra gli azzurri è stata garantita da Bonucci e Chiellini nell'undici di partenza e da Chiesa subentrato in corso d'opera. Mattatore del match un futuro bianconero, Manuel Locatelli, assoluto protagonista con una doppietta straordinaria, una rete per tempo che ancora di più ha fatto capire la dimensione del suo valore. Sono tantissimi i precedenti di Svizzera-Italia, gare dove non manca un buon numero di rappresentanti bianconeri. L'ultima volta che le due nazionali si sono incrociate nelle qualificazioni Mondiali risale al 1993 e i rossocrociati son riusciti a prevalere 1-0 a Berna. In quella situazione, Arrigo Sacchi ha schierato due giocatori della Juve di Trapattoni: Dino e Roberto Baggio. Il primo ha ricevuto un cartellino rosso, il secondo non è riuscito a incidere più di tanto. Entrambi, quattro giorni dopo, sarebbero andati in rete nella finale di Coppa Uefa tra Borussia Dortmund e Juventus. Andando indietro nel tempo, un altro match utile a dare il lasciapassare per il Mondiale è quello che si disputa il 21 ottobre 1972. La Nazionale di Valcareggi ha 3 giocatori della Juventus: Dino Zoff e Luciano Spinosi (nella foto), ai quali si aggiunge a centrocampo Fabio Capello. La partita finisce 0-0, un punto utile per gli azzurri dopo avere vinto 4-0 nella gara d'esordio in Lussemburgo. Oltre alle qualificazioni, ci sono due fasi finali dei Mondiali dove Italia e Svizzera si sono affrontate. Edizioni non fortunate per noi, quelle del 1954 e del 1962. Nel primo caso, proprio in terra elvetica, non basta la rete di Giampiero Boniperti (nella foto in un ritiro azzurro) per evitare la sconfitta per 2-1. E andrà peggio nello spareggio per accedere ai turni a eliminazione diretta, con il netto 4-1 per i padroni di casa. Otto anni dopo, in Cile, l'Italia vince 3-0 e il primo gol è opera dello juventino Bruno Mora. Ma è un successo inutile, entrambe le squadre vengono stoppate ai gironi.Nonostante la lunga e ricca tradizione di incontri tra Svizzera e Italia, con ben 59 confronti a partire dal 1911, prima dell'ultimo Europeo era da 11 anni che non si affrontavano. Nel 2010 l'occasione è stata un'amichevole prima del Mondiale, dove la Svizzera si è presa il lusso di sconfiggere la Spagna che si sarebbe laureata campione. Nel test prima di partire per il Sudafrica – 1-1 il risultato - sono stati avversari due che poi avrebbero scritto insieme indimenticabili pagine nella vita della Signora: Stephan Lichtsteiner e Giorgio Chiellini."