Poche ore e la Juve scende in campo per il ritorno di Europa League contro lo Sporting. Allegri è tentato da schierare il tridente offensivo con Chiesa, Di Maria e Vlahovic cambiando però in difesa e passando ad una linea a 4, composta da Bremer, Danilo, Cuadrado ed Alex Sandro. L'altra opzione è più conservativa, vale a dire confermare il 3-5-2 con in questo caso Kostic sulla fascia sinistra.