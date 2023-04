Giornata importante per la Juve non solo per quanto riguarda il ricorso del club sulla penalizzazione dei 15 punti ma anche in campo, dove i bianconeri si giocano la qualificazione alle semifinali di Europa League. Conto alla rovescia per la sfida contro lo Sporting Lisbona, dove Allegri parte dal vantaggio di 1-0 accumulato nella gara di andata all'Allianz Stadium.Gli aggiornamenti da Lisbona sulle scelte di formazione e su come la squadra sta vivendo l'attesa, tra campo e vicende giudiziarie.