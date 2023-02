É già giornata di vigilia per la Juventus, che domani alle 18 affronterà in trasferta lo Spezia. Un match sulla carta abbordabile che potrebbe consegnare ai bianconeri la terza vittoria consecutiva in Serie A dopo Salernitana e Fiorentina. La testa però non sarà solo al Picco;Non ci sarà Bremer ma non per scelta ma perché squalificato. Al suo posto uno tra Rugani e Gatti con la possibilità, riporta Tuttosport, che entrambi possano trovare spazio. In questo caso, riposerebbe il "capitano" Danilo.In mezzo al campo Locatelli è destinato a riprendersi la titolarità ai danni di uno spento Paredes.mentre sulla destra potrebbe tornare Cuadrado, in panchina contro il Nantes dopo l'influenza che gli ha impedito la convocazione nell'ultimo turno di Serie A.Allegri sta pensando a stravolgimenti anche in attacco dopo aver utilizzato il super tridente per due partite consecutivpermettendo a Vlahovic di recuperare energie. Alle spalle dell'italiano Soulé prenderà il posto di uno tra Di Maria e Chiesa. Senza scartare l'ipotesi di vedere entrambi in panchina; in questo caso sarebbe un 3-5-1-1.