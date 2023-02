La Juventus è attesa domani allo stadio Picchi da una grande atmosfera visto che per la partita con lo Spezia lo stadio sarà tutto esaurito. Ne parla Tuttosport che riporta come quella di domani sarà una gara da record per i padroni di casa visto che sarà superato il numero di spettatori che c'erano stati contro l'Inter nella passata stagione, quando erano stati oltre 11.200.