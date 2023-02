Laarriva alla sfida diforte dei due successi consecutivi in campionato e con la consapevolezza che senza penalizzazione sarebbe al secondo posto con gli stessi punti dell’Inter. I liguri, invece, complice la risalita in classifica del Verona, si ritrovano con soli due punti di vantaggio dalla zona retrocessione e non vincono da quattro giornate. In settimana è arrivato anche l’esonero del tecnico Lucae, in attesa del probabile arrivo di Leonardo Semplici, in panchina ci sarà Fabrizio Lorieri.Per questi e altri motivi, isegnalano come favorita la squadra allenata da Massimiliano- I bianconeri cercano la vittoria per continuare la rincorsa europea. Per Betclic il risultato pieno della Juventus è quotato a 1.61, il pareggio a 3.95 e un successo spezzino a 5.75.- Nell’ultimo precedente tra le due squadre al Picco fu vittoria juventina in rimonta per 2-3. Lo stesso risultato da Betclic è quotato a 40.00, mentre da Snai a 30.00. Il successo della Juventus per 0-1 è dato da Betclic a 7.00 e da Sisal a 6.00.- Nel 2-3 della stagione 2021/22 tra i marcatori della Juventus ci furono due attuali protagonisti come Moise Kean e Federico Chiesa. Per un gol del primo la quota di Betclic è 3.00, per il secondo sempre Betclic lo segnala a 3.50 (stessa quota per Sisal). Nello Spezia, M’Bala Nzola ha già segnato fin qui 9 gol in campionato. Una sua rete contro la Juve è quotata a 5.00 da Betclic e a 4.50 da Sisal.