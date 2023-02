Domenica alle 18 la Juve affronterà lo Spezia al Picco, che si presenterà pieno in ogni suo spazio. Sarà infatti sold out lo stadio della squadra ligure, come annunciato dal club attraverso una nota ufficiale.'Si comunica che i tagliandi per la partita Spezia-Juventus, in programma allo stadio “Alberto Picco” domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18:00, sono esauriti in tutti i settori dell'impianto di viale Fieschi. FORZA AQUILE! AVANTI POPOLO SPEZZINO'.