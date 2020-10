Una delle immagini più belle che la Juventus possa offrire al mondo bianconero ma anche quello del calcio in generale, è quella di Weston McKennie. Sì, perché il primo americano nella storia della Juve ha avuto il Covid-19, con un paio di giorni di febbre, ma la scorsa settimana è tornato a disposizione di mister Pirlo. McKennie è stato scelto dal club bianconero per rappresentare lo spirito sorridente in vista della partita di domani con lo Spezia: una foto con sorriso smaglianti e pollici ben in alto diffusa sui canali social ufficiali.