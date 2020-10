La presentazione ufficiale di Federico Chiesa come nuovo giocatore della Juventus è arrivata due giorni prima della partita di campionato contro lo Spezia, nella quale la Juve è chiamata a riassestare un trend complicato in questo inizio stagione targato Andrea Pirlo. Ecco le parole dell'ex Fiorentina: "Siamo in costruzione ma vogliamo portare a casa punti e vittorie. Ora siamo uniti per giocare al meglio la partita contro lo Spezia, che sarà fondamentale. Vincere sarà importantissimo, dobbiamo andare lì col nostro gioco e le nostre idee per portare a casa i 3 punti". Match nel quale, Covid permettendo, c'è una speranzina di vedere pure Ronaldo: "Non ho ancora avuto il piacere di allenarmi con lui, ma sarà una gioia vederlo appena torna dalla quarantena", ha affermato Chiesa.