1









La Juventus prova a voltare pagina dopo il ko contro il Barcellona. Oggi i bianconeri si sono ritrovati al centro sportivo e la buona notizia è il ritorno in gruppo del capitano Giorgio Chiellini. A confermarlo è una nota ufficiale della società all'interno del report dell'allenamento:



"Parola d'ordine: ripartire subito.



La Juve si lascia alle spalle la partita di ieri sera contro il Barcellona e ricomincia a lavorare. Il calendario non si ferma e domenica pomeriggio alle 15 i bianconeri sono attesi dalla sfida in trasferta contro lo Spezia.

La squadra si è ritrovata al Training Center al mattino; come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini.



Domani si torna a lavorare, appuntamento nuovamente al mattino. Sempre domani, alle 14, sarà il momento della presentazione ufficiale di Federico Chiesa. Potrete seguire in diretta l’incontro con i giornalisti invitati nella nostra sezione Juventus Tv.