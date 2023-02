La Juve si prepara alla sfida contro lo Spezia, in programma domenica alle 18. Un match in cui potrebbe tornare a giocare Leonardo Bonucci, che contro il Nantes è stato convocato ma senza scendere in campo. Ne parla la Gazzetta dello Sport secondo la quale il capitano bianconero vuole dare una mano anche sul terreno di gioco. Possibili per lui almeno alcuni minuti nella gara di domani, considerando anche la squalifica di Bremer.