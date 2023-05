Il clima che attenderà la Juventus questa sera al Ramón Sánchez-Pizjuán sarà rovente; lo confermano i giornali spagnoli che puntano molto su questo fattore e la storia del Siviglia in Europa League. Questo e molto altro nella rassegna stampa dei quotidiani spagnoli in vista di Siviglia-Juve.Di seguito il VIDEO con le voci dalla Spagna e l'attesa per questo grande appuntamento.