Mancano circa 24 ore al fischio di inizio della gara di ritorno di Europa League tra il Siviglia e la Juve, con le due squadre che ripartiranno dall1-1 dell'andata. Ecco di seguito come potrebbe schierarsi Mendilibar per affrontare Allegri.SIVIGLIA (4-2-3-1) - Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All: Mendilibar.