Conto alla rovescia, manca sempre meno a Siviglia-Juventus, gara che vale una stagione e l'accesso alla finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium, i bianconeri sono chiamati a una grande partita per uscire vincitori. L'errore che Allegri non deve commettere, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello di far abbassare troppo la squadra, favorendo il palleggio degli spagnoli e rendendo difficile ogni ripartenza della Juve.