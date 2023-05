Giovedi sera la Juve conoscerà quelle che saranno le sorti della sua stagione europea e non solo. I bianconeri saranno, infatti, ospiti in quel di Siviglia per giocarsi la sfida di ritorno di Europa League contro gli andalusi, con il match che sarà trasmesso in diretta du DAZN. In alternativa, sarà possibile seguiro su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul canale numero 252 del satellite. Siviglia-Juventus, infine, sarà visibile anche in chiaro e gratis su TV8.