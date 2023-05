Siamo alla vigilia di Siviglia-Juventus e Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi di formazione. In particolare, riferisce la Gazzetta dello Sport, in attacco, visto che il tecnico dovrà scegliere chi mandare in campo tra Vlahovic e Milik. L'unica certezza è Angel Di Maria, mentre l'altro grande ballottaggio è tra Kostic e Chiesa.