"Il Sassuolo è stato uno degli avversari più colpiti da Gonzalo Higuain. Contro i neroverdi ha segnato la sua prima doppietta in bianconero, a Torino. In trasferta ha invece registrato una media gol da grande bomber: 3 gare, altrettante reti. IL PRIMO GOL



Un gol immediato, giusto per presentarsi. Il primo Sassuolo-Juventus di Higuain lo vede andare in rete dopo appena 9 minuti con un tiro di esterno propiziato da un cross di Alex Sandro. Siamo nel campionato 2016-17, Allegri ha appena proposto il nuovo modulo del 4-2-3-1, l'argentino dimostra di gradire e conferma di trovarsi a suo agio.

L'ASSIST PER KHEDIRA



Anche la rete del definitivo 2-0 vede Higuain protagonista. Gonzalo va in pressing su Paolo Cannavaro, ruba palla e la serve a Khedira. Il tedesco, favorito da un velo di Dybala, trova la via della rete che di fatto chiude l'incontro già nel primo tempo.

LA FAMA DEL PIPITA



L'anno dopo la Juve domina, vince 3-1 con tripletta di Dybala. Siamo a inizio campionato e Higuain non vive la sua migliore giornata. Ma quanto la sua fama di goleador incuta rispetto è visibile perfettamente in questa foto dove è attorniato da una marea di avversari.

ANCORA IN RETE



L'esultanza di Higuain con Chiellini in uno stadio vuoto. Sassuolo-Juventus del 2020 si gioca il 15 luglio, nel finale del campionato condizionato dal lungo stop causa pandemia. Il Pipita mette a segno la rete del 2-0 ma stavolta la gara è tutt'altro che risolta, come certificherà il risultato finale con il pareggio per 3-3".