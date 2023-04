La Juventus scenderà in campo domani alle 18 al Mapei contro il Sassuolo. Ancora dei dubbi per Massimiliano Allegri che deve gestire le forze in vista del ritorno di Europa League e in generale dei tanti impegni in casa bianconera. Si potrebbe rivedere dal primo minuto Leonardo Bonucci, reduce da una stagione travagliata a causa degli infortuni. Con Alex Sandro squalificato, questa sembra essere l'unica carta che Allegri può usare per far rifiatare uno tra Bremer e Danilo.